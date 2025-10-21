México implementará modelo universal para la atención del cáncer de mama

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que México pondrá en marcha un modelo universal para la atención del cáncer de mama, con el objetivo de reducir la mortalidad y mejorar la cobertura en todo el país.

Claudia Sheinbaum (Toma de pantalla)

Durante la presentación del programa, el funcionario destacó que cada hora muere una mujer en México a causa de esta enfermedad, por lo que el nuevo esquema busca abarcar todas las etapas del proceso: desde la promoción de hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo, hasta la detección temprana y el tratamiento especializado.

Kershenobich precisó que se fomentará la autoexploración a partir de los 20 años y la mastografía bianual para mujeres mayores de 40. Además, se impulsarán campañas educativas para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna.

El titular de Salud informó que actualmente existen 656 mastógrafos en 640 hospitales, pero se ampliará la infraestructura con mil mastógrafos y mil ultrasonidos adicionales, junto con insumos y reactivos especializados. Asimismo, se crearán 20 centros de diagnóstico con personal capacitado en imagenología y patología, y 32 unidades hospitalarias de atención oncológica para la mujer, una por cada estado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto tendrá un costo aproximado de ocho mil millones de pesos, financiado de manera conjunta por el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Detalló que la implementación tomará entre año y medio y dos años, con la expectativa de que para 2027 se logre una reducción significativa en la mortalidad por cáncer de mama.

Sheinbaum subrayó que el nuevo modelo permitirá garantizar acceso integral, gratuito y universal a la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama en todo el territorio nacional.