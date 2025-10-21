Osorio Chong y Roberto Gil buscaron ser candidatos de Morena en 2024: Fernández Noroña

ACAPULCO GUERRERO, 20JULIO2016.- Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, ofreció un mensaje a los medios de comunicación al termino de la reunión de seguridad realizada Acapulco, en la imagen lo acompañan Arely Goméz Procuradora General Salvador Cienfuegos Secretario de la Defensa Héctor Astudillo gobernador del estado de Guerrero Vidal Soberón Secretario de Marina. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Figuras políticas históricamente vinculadas al PAN y en su momento al PRI, como Roberto Gil Zuarth y Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, respectivamente, se acercaron a Morena con la intención de obtener una candidatura, como fue el caso del panista para senador plurinominal en la elección presidencial de 2024.

Lo anterior, lo reveló Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien dijo que ambos intentos no prosperaron.

“Gil Zuarth quiso venir al movimiento, quería ser candidato al Senado en la pasada elección de 2024, pero no cabía. Hemos tenido estómago para muchos casos, pero eso era demasiado, nada que ver con nuestra gente”, aseveró

Fernández Noroña aseveró que lo mismo pasó con Osorio Chong, que también buscó acercarse a Morena, aunque no especificó la candidatura exacta que pretendía.

“Si les platicara, sí quiso, sí quería ser candidato nuestro… me traicionó el subconsciente al decirlo”, expresó con cierto humor irónico.

Fernández Noroña subrayó que Morena mantiene plena autonomía para decidir a quién integra y que su partido no cede ante intereses externos: “Morena sí se reserva su derecho”, agregó.

El morenista aseveró que pese a estos intentos de acercamiento de figuras externas, Morena sigue firme en mantener su unidad y consolidar su proyecto político.

DESCONOCE ADÁN AUGUSTO

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López dijo desconocer esa información y aseveró que no tiene indicios de que ambos políticos se hayan acercado a Morena en busca de candidaturas.

“Bueno, no sé qué información tendrá Gerardo. Yo, en mi caso, conozco a Roberto Gil, fuimos compañeros senadores de la República, pero yo no tengo mayor indicio de que se haya acercado a Morena”, aclaró

Sobre Osorio Chong, el líder de los senadores recordó que interactuó con el hidalguense cuando era coordinador del PRI en el Senado y él secretario de Gobernación cuando la reforma a la Ley de Guardia Nacional, pero nunca se platicó sobre cosas de partido.

Por su parte, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y senadora, comentó que, si bien desconocían oficialmente los acercamientos de Osorio Chong y Gil Zuarth con Morena, reconoció que el exsecretario de Gobernación había buscado espacios políticos fuera del PRI.

“Lo único real es que cuando estuvieron en el Senado, no fueron oposición. Él promovía otras fuerzas políticas que debilitaban al PRI”, afirmó.

Viggiano agregó que en varias elecciones, Osorio Chong buscó posicionar candidatos en otros partidos, lo que complicaba la estrategia del PRI en ciertas regiones.