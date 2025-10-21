Promueven intercambio comercial agrícola entre México y Canadá

Se llevó acabo el Foro “Listos para comenzar” organizado por la Asociación de productores y mercados de Canadá mediante el cual se busca conectar a productores de frutas y vegetales de México con compradores de Canadá.

En el foro participó el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González quien destacó que en esta nueva etapa de asociación estratégica integral se priorizará el incremento del comercio bilateral de productos agrícolas en términos del intercambio bilateral entre México Canadá que promueven la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Primer Ministro Mark Carney.