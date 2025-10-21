¿Quiénes son Los Blancos de Troya, señalados por asesinato de limonero Bernardo Bravo?

Rigoberto “N”, alias "El Pantano" Presunto culpable por el asesinato de limonero Bernardo Bravo. (X: @OHarfuch)

El día 20 de octubre se realizó la detención de Rigoberto “N” alias “El Pantano”, acusado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) como presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Después de iniciar una carpeta de investigación en la mañana del 20 de octubre por el asesinato de Bernardo Bravo, se procedió con un operativo en Michoacán.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así lo dio a conocer Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Como resultado del operativo, se detuvo a Rigoberto “N” alias “El Pantano”, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán y presunto líder de una cedula delictiva vinculada a Los Blancos de Troya.

¿Quiénes son Los Blancos de Troya?

Es desde hace algunos años ya que se ha comenzado a hablar cada vez más sobre el grupo Los Blancos de Troya. Según algunos reportes, es desde el 2015 que este grupo comenzó a tomar forma y a realizar actividades delictivas.

Las primeras imágenes sobre este grupo criminal surgieron en Facebook cuando ellos se autodenominaron como un grupo de autodefensa contra el narcotráfico que afectaba al municipio de Apatzingán.

Tiempo después, de acuerdo con las autoridades, sus principales actividades se volvieron el robo, la extorción y el asesinato, concentrándose en los grupos agricultores de limoneros en Michoacán.

Algunos de los crímenes adjudicados a Los Blancos de Troya son: creación de explosivos de manera clandestina para usarlos a través de drones, extorsión a limoneros, y asesinato de los mismos, en caso de negarse o protestar contra ellos.

Como el de su más reciente crimen que fue el asesinato de Bernardo Bravo presidente de la Asociación de Citricultores Del Valle de Apatzingán.

¿Quién es Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue encontrado sin vida en el camino Apatzingán–Tepetates, Michoacán, dentro de su camioneta Toyota Tacoma gris, después de ser secuestrado el 19 de octubre del 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la causa de la muerte fue por una herida en la cabeza, por disparo de arma de fuego.

Bernardo Bravo se había distinguido por su lucha contra las extorsiones a limoneros en Michoacán; constantemente subía videos a redes sociales donde exponía la problemática que vivían los limoneros, día a día.

En su último video subido a redes sociales, Bernardo invitaba a todos los productores de limón del Valle de Apatzingán a asistir al tianguis de limón y no permitir el acceso a, según sus propias palabras, “ningún corredor o coyote que ponga precios por la fruta que no es de él".