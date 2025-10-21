Se reúne De la Fuente con gobernadora de Arizona; turismo e industria, los protagonistas

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió en la sede de la Cancillería a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs. La mandataria estadunidense y el canciller se reunieron en razón de la estrecha relación que existe entre México y Arizona, a decir del funcionario mexicano ambos territorios mantienen una intensa actividad comercial, al tiempo que cantidad de población mexicana en el estado sureño es amplia y ostenta importantes números.

La Cancillería destacó que durante la reunión se revisaron temas de turismo, rubro que ha crecido sustantivamente en los últimos años, asimismo, se trató el tema de la colaboración dual en la industria de semiconductores, con nuevas iniciativas para mejorar la competitividad y la innovación tecnológica, a través de alianzas entre las universidades de Arizona e instituciones mexicanas de investigación y educación superior.

El canciller estuvo acompañado por el cónsul general de México en Phoenix, Jorge Yescas, y Natalia Figueroa de la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte. En tanto que a la gobernadora de Arizona le acompañaron Chad Campbell, jefe de Gabinete, y Billy Kovacs, director de Asuntos Federales.