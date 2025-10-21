SEP destina 3 mil 200 mdp para rehabilitar escuelas afectadas por lluvias en cinco estados

Recursos provienen de seguro institucional; compromiso presidencial es que ningún estudiante interrumpa su educación por causa del clima, señala Mario Delgado — Un presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos permitirá atender con oportunidad los daños ocasionados por las lluvias en las escuelas de los estados afectados, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Explicó que los recursos provienen del seguro institucional que Agroasemex opera para la SEP, y garantizan la seguridad y viabilidad educativa de las comunidades escolares damnificadas.

Dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la SEP garantizar la rehabilitación y limpieza de escuelas afectadas por lluvias e inundaciones, para que los estudiantes puedan continuar su ciclo escolar sin interrupciones.

Reveló que en la Huasteca de San Luis Potosí, las inundaciones dejaron lodo y daños en mobiliario y bardas; “gracias al seguro, se realizan reparaciones inmediatas para que las escuelas continúen operando”.

Dijo que en las escuelas cercanas a ríos, será necesaria la reconstrucción total para proteger a estudiantes y Maestros.

Delgado Carrillo informó que, en Huejutla, Hidalgo, varias escuelas permanecieron cubiertas por más de un metro de lodo.

“Las labores de limpieza, desinfección y evaluación estructural ya se iniciaron, utilizando recursos del seguro para atender daños graves y asegurar la continuidad educativa”, manifestó.

Explicó que hay mil 297 escuelas con afectaciones y son intervenidas ya 805 de ellas, mientras que en 492 son realizadas las evaluaciones respectivas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El titular de la SEP dijo que trabaja coordinadamente con autoridades estatales y municipales para garantizar un regreso seguro a clases; “los recursos del seguro son utilizados con transparencia y eficiencia en beneficio de la educación de niños y jóvenes del país”.

