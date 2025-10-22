Avanzan proyectos de trenes de pasajeros y liberación del derecho de vía en el país

El subsecretario de Transporte, Néstor Núñez, informó que diversos estados del país han mostrado avances importantes en los proyectos ferroviarios de pasajeros impulsados por el Gobierno de México. Explicó que las entidades de Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León presentan progresos significativos en la construcción del Tren del Golfo de México, mientras que Jalisco, San Luis Potosí y Sinaloa se encuentran en la etapa de realización de estudios técnicos para iniciar los trabajos correspondientes.

Néstor Nuñez (Toma de pantalla)

Núñez destacó además los avances en la liberación del derecho de vía a nivel nacional. En el tramo AIFA-Pachuca se han liberado 2 millones 307 mil 257 metros cuadrados; en el tramo Ciudad de México-Querétaro, 6 millones 589 mil metros cuadrados; en el tramo Querétaro-Irapuato, 3 millones 607 mil 400 metros cuadrados; y en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, 11 millones 224 mil 800 metros cuadrados.

En total, el Gobierno federal ha logrado liberar 23 millones 140 mil 48 metros cuadrados de derecho de vía, lo que incluye acuerdos con 127 ejidos y 50 asambleas sociales, así como con mil 108 personas físicas y 239 personas morales representantes de propiedad privada. Estos avances forman parte de la estrategia nacional para reactivar el sistema ferroviario de pasajeros y fortalecer la conectividad regional en todo el país.