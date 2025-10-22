Capturan a otro presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo: Harfuch; “vamos por todos”, dice

Omar García Harfuch Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva, conversó con Verónica Noemí Camino Farjat vicepresidenta de la mesa directiva, durante la comparecencia de en ela República, saludó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, durante su comparecencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de otro presunto responsable del asesinato del líder limonero de Michacán Bernardo Bravo Manríquez, perpetrado el pasado 19 de octubre y anunció que se mantendrán los operativos hasta capturar a todos los responsables de ese homicidio.

“Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán en coordinación con el gabinete de seguridad tuvieron ya otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar, ese es un compromiso”, aseveró

Durante el desarrollo de su comparecencia en la Cámara Alta, Garcia Haruch, indicó que el gabinete de seguridad continuará con los trabajos de investigación en este caso, hasta dar con todos los responsables de este crimen

“Las operaciones del gabinete de seguridad con el estado de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región”, recalcó

El funcionario federal indicó que con el nuevo marco legal para combatir la extorsión que se discutirá en el Congreso, las denuncias de este delito se perseguirán de oficio,

“Con la nueva ley en materia de extorsión también permite que la persona que sufra una extorsión, ahora puede presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad, que como sabemos ha sido una constante, que necesitaban la identidad de la persona, hoy se va a proteger su identidad”, detalló

Este tipo de denuncias anónimas –agregó-podrá formularse requiriendo únicamente la descripción y la forma en que se comete el delito y con ello el ministerio público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho, es decir, se va a perseguir de oficio