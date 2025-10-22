¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar de noviembre - diciembre 2025?

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2025? Monto, fechas y otros detalles que tienes que saber sobre el último pago del Programa Social.

¿Cuándo cae el último pago de la Pensión Bienestar?

El bimestre noviembre-diciembre 2025, que corresponde al último pago de la Pensión Bienestar está a nada de ser depositado. Si tú o algún familiar está inscrito a programas sociales como:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Esto es todo lo que tienes que saber para realizar el cobro sin retrasos ni pérdidas.

Montos oficiales de la Pensión Bienestar 2025

Según la última información disponible:

Para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,200 pesos bimestrales .

. Para la Pensión para las Personas con Discapacidad: $3,200 pesos .

. Para la Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos .

. Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras:

$1,650 pesos para niñas o niños recién nacidos hasta 4 años.



$3,720 pesos para niñas o niños con discapacidad de recién nacidos hasta 6 años.

Estos montos representan el “último depósito del año” para cada programa en cuestión.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar? Fechas estimadas

Todo apunta a que el pago del bimestre que corresponde a noviembre-diciembre 2025 iniciará posiblemente a partir del primer día hábil de noviembre.

Este, como de costumbre, será hecho por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo el orden alfabético por inicial del primer apellido.

Pero recuerda que los días festivos y fines de semana no se cuentan para dispersión, así que la entrega podría extenderse varios días hábiles.

Este pago marca el cierre de ciclo de los apoyos sociales de 2025 del Gobierno Federal, lo cual representa un refuerzo económico clave, sobre todo para quienes dependen de estos apoyos para su bienestar diario y como complemento de su estabilidad económica.