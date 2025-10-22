Defiende Noroña su viaje regalado a Palestina; reta a que lo denuncien

Gerardo Fernández Noroña El Senador volvió a desestimar los señalamientos en su contra por el viaje a Palestina.

En medio de la ola de críticas y cuestionamientos, el senador Gerardo Fernández Noroña defendió su viaje a Palestina y rechazó que violente la ley de responsabilidades administrativas que prohíbe a los legisladores recibir regalos de cualquier índole e incluso retó a que lo denuncien por este hecho.

“Que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino. Es una cosa gravísima. Están matando de hambre niños, niñas. Es un drama. Y me salen con trivialidades”, buscó justificar

En tono molesto desestimó una y otra vez que violente la Ley de Responsabilidades Administrativas y aseveró que si tiene permitido recibir este tipo de invitaciones como cualquier senador o senadora.

“Cualquier senador o senadora puede recibir este tipo de invitaciones. O sea, si te invita el gobierno chino, por ejemplo, a visitarlos, pues cubren todo. Y nosotros también hacemos lo propio cuando invitamos a delegaciones extranjeras. Cuando invitas, a veces tú cubres los gastos. A veces, a veces lo cubre la persona a la que invitan”, aseveró

Fernández Noroña insistió a sus adversarios a que interpongan la denuncia en su contra por presuntamente infringir la ley al aceptar esa invitación con casi todo pagado, pues según él no incluye hospedaje ni comidas.

“Metan la denuncia. Yo ya dije muy claramente, tengo una invitación. Y hay invitaciones de gobiernos a que vayas a determinadas reuniones, a determinados eventos, a determinados encuentros, a determinadas actividades. Eso ha sido toda la vida, no solo parlamentaria, sino la vida del intercambio entre países”, retó

Fernández Noroña reconoció que la invitación a Palestina la recibió cuando en junio pasado cuando aún era presidente del Senado pero buscó evadir las críticas al calificar como intrigas los señalamientos de que debe ser la actual presidenta, Laura Itzel Castillo quien debe decidir si acude o no a ese viaje.

“¡Cómo son de intrigantes!. Yo les dije, tengo desde junio una invitación y yo estaba en ese momento como presidente. Presento el documento. “Ah, no, era la invitación como presidente de la Cámara Entonces, ¿por qué no va la Audiencia del Castillo?” Y ya están intrigando con el tema.

Dejen de enmascarar que lo que están justificando es el genocidio contra el pueblo palestino. ¿Por qué habría que mantener la invitación si no es a mi persona?”, insistió

El morenista aseveró que la lluvia de críticas por este viaje solo buscan desviar la atención de lo que sucede en Palestina y justificar el genocidio que se registra en esa zona.

“Ese es el tema de fondo. Están desviando, que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino. Es una cosa gravísima. Están matando de hambre niños, niñas. Es un drama. Y me salen con trivialidades”, aseguró