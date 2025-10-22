En Morena, 13 diputados de Puebla “desconocen” feminicidio de su paisana Stephany, agente de la GN

CDMX — En la Cámara de Diputados, los 13 legisladores de Morena, entre ellos los nombres de las legisladoras de la 4 Circunscripció, Maiella Gómez, presidenta de la Comisión del Trabajo. Y Julieta Vences, de reelección consecutiva y que forma parte de las comisiones que lidera su partido: Igualdad de Género, Justicia y Puntos Constitucionales.

El pasado martes, Crónica abordó a Vences Valencia tras una conferencia de prensa en San Lázaro. Cuando se cuestionó respecto a las acciones de los legisladores morenistas que buscaron el voto en 217 municipios de la entidad, aunque ella no porques plurinominal, respondió tajante: “No conozco el tema, no puedo decirte nada de lo que no sé”.

En ese silencio está el resto, salvo el diputado Mario Carrillo Cubillas, quien ofreció apoyar en lo que se le solicita.

Legisladores de la 4T, con PT y PVEM, también el silencio es largo. Una semana y ninguna exigencia de dar con cuatro presuntos responsables de una estructura de violencia de género en el 51 Batallón de la GN, ubicado en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero.

Por la oposición, las panistas por la Cuarta Circunscripción, es decir, plurinominales, que no caminan ningún territorio, Genoveva Huerta y Liliana Ortiz, la falta de sororidad es desoladora para la familia de la víctima, Stephany, la madre y sus otros pequeños hijos.

Por el PRI, también son dos las diputadas de la Cuarta Circunscripción: Xitlalic Ceja García. Y Nadia Navarro Acevedo. Aunque su grupo parlamentario pidió un minuto de silencio el pasado viernes en el pleno camaral. Y así ellas se han mantenido, en horas de silencio que secunda Amancay González Franco.

En ese estado se encuentran los 41 legisladores que en total conforman el Congreso estatal de Puebla, de las primeras entidades en reformar su Constitución para avalar la creación en la Carta magna federal de la Guardia Nacional.

En Senado, Salgado Macedonio, tras ratificación del militares de GN en Acapulco, donde de noche asesinaron a Stephany

En el 51º. Batallón ubicado en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero, las cámaras se apagaron luego de que la joven y el sargento Yair, su presunto feminicida, fueron captados al ingresar a un pasillo, solos. El responsable del inmueble militar ha decido callar bajo un crimen estructurado

El 12 de noviembre de 2018, el senador morenista y presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara sometió a discusión el dictamen que ratificaba a 186 ascensos de grados militares, entren ellos el de Héctor Zamudio Vizuet como teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor, y de esa lista se acordó “posponer la ratificación del nombramiento de grado del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, debido a que será solicitada mayor información a favor del general de Brigada de Estado Mayor, José Luis Sánchez León, a quien en 2015 se le responsabilizó del fracaso del Operativo Jalisco para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Para el 20 de noviembre todos los cargos, incluso Sánchez León, estaban confirmados en el documento senatorial, conforme a la propuesta enviada por Enrique Peña Nieto, quien estaba por dejar el cargo al frente del Ejecutivo federal, y que no acompañaron los entonces legisladores integrantes de la comisión, los morenistas Lily Téllez y Primo Dothe Mata, y la panista Kenia López Rabadán, hoy presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Salgado Macedonio dijo a la Comisión de Defensa que no era necesario la comparecencia de ninguno de los beneficiarios con los ascensos.

En el pleno del Senado, el priista Manuel Añorve Baños dijo: “Las ratificaciones aprobadas por la comisión representan un reconocimiento a los elementos del Ejército por la labor, dedicación y esfuerzo para hacer del país una mejor nación. En todo momento los elementos del Ejército y Marina están dispuestos a servir a la población para brindar la ayuda y atención necesaria ante fenómenos climatológicos adversos, así como ejercer tareas de seguridad, pese a que no es una función que no les corresponde”.

En el dictamen se asentó que “que todos los militares cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano.

El coronel Héctor Zamudio Vizuet, comandante del 51º. Batallón, explicó a Crónica en julio pasado que dentro de las instalaciones se realizan actividades de adiestramiento riesgosas, como lo son el descenso en rapel y rescates en el agua, pero nunca habló de los adiestramientos con armas.

En el Senado, el bancada de Morena han permitido el silencio de Zamudio Vizuet, quien fue agregado militar en Rusia, ante su responsabilidad de aclarar qué ocurrió una noche en ese cuartel bajo su responsabilidad, donde Stephany Carmona Rojas, de 20 años, fue ejecutada de dos disparos en la frente, y se avisó a su madre casi cinco días después, según las propias bitácoras y mensajes entre elementos de la GN que se compartieron vía WhatsApp, Las autoridades de ese cuerpo de seguridad militar, adscrito a la Sedena, tampoco han emitido ninguna tipo de información respecto al caso ni por qué el celular de la joven y otras pertenencias, como una libreta y mochila, no le fueron entregadas a la víctima indirecta, su madre.

La Sedena, a cargo del C4 de Acapulco y de las instalaciones militares, tampoco ha informado por qué ese nodo de vigilancia se apagó cuando sus “ojos sus vitales” para su propio resguardo.