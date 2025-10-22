Golpe al Cártel de Sinaloa: abaten a ‘El Morral’ y recapturan a 6 narcos que habían sido liberados por juez

Operativo en Sinaloa García Harfuch confirma recaptura de el "Chango" y el "Mono Canelo" (Omar García Harfuch vía X)

En Culiacán, Sinaloa, el operador de Los Chapitos, Luis Ezequiel ‘N’ alias “El Morral”, perdió la vida al atacar a la autoridad, confirma Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el operativo de alto nivel, encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional y en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS), también fueron detenidos seis integrantes de la célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas, informó García Harfuch.

Entre los detenidos, se encuentran José Manuel ‘N’ alias “Mono Canelo” y Juan Carlos ‘N’ alias “Chango”, ambos detenidos anteriormente en diciembre de 2024, pero liberados por un juez.

“Hoy fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”, expresó el secretario en un anuncio de su cuenta X.

En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego.

Entre los detenidos… pic.twitter.com/vtieC1UD7m — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 22, 2025

La denuncia anónima

La operación estratégica se desarrolló el lunes 20 de octubre, durante la noche y en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, después de haber recibido una denuncia anónima sobre hombres armados presentes en un complejo habitacional.

Al arribar a la ubicación, los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Guardia Nacional (GN) fueron recibidos con disparos. En el enfrentamiento a fuego, “El Morral” fue abatido por las autoridades y se procedió a la aprehensión del resto de los integrantes.

Aparte de el “Mono Canelo” y el “Chango”, entre los detenidos también figuraron: Javier Guillermo ‘N’ alias “El Vampi” (recapturado), Kevin ‘N’, Juan Carlos ‘N’ (recapturado), Lino Aarón ‘N’ y Jesús Iván ‘N’.

En el operativo fueron aseguradas 8 armas de fuego, entre las cuales figuraban: cinco armas largas, una subametralladora y dos armas cortas; en conjunto, aseguraron 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diferentes calibres y tres vehículos.

¿Quién fue “El Morral”?

Luis Ezequiel ‘N’ fue identificado por autoridades como un operador táctico en tareas de seguridad y acciones violentas para el Cartel del Pacífico, Los Chapitos.

En abril de 2025, su nombre apareció en una narcomanta acusándolo directamente de coordinar la masacre en el centro de rehabilitación Shaddai A.C., que cobró la vida de nueve personas.

También, se le señaló como el homicida de Danna Sofía de 12 años, niña que falleció tras quedar atrapada en un fuego cruzado entre Los Chapitos y La Mayiza, al circular por la zona en un automóvil con su familia cuando el altercado inició.

En diciembre de 2024, “El Morral” fue detenido junto a otros tres sujetos, quienes portaban armamento de alto nivel (rifles y ametralladora), pero meses después se les otorgó la liberación.

La red de corrupción que protege a Los Chapitos dentro del Poder Judicial Federal está en investigación.