La verdad del billete de 2,000 pesos: sí está previsto... ¿para cuándo? Te explicamos

Billetes en México El proyecto de un billete de 2 mil pesos por parte de Banxico se planteó en caso de que fuera necesario, pero no se concretó.

En días recientes, ha circulado en redes sociales un presunto diseño de un billete de 2 mil pesos con la noticia de que Banxico está en planes de comenzar a imprimirlo próximamente. Esto ha causado reacciones de preocupación debido a las implicaciones inflacionarias que representaría un billete de esta denominación. Sin embargo, no todo lo que se ha informado es completamente cierto. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Es real el billete de 2 mil pesos?

El supuesto diseño muestra a Octavio Paz así como el paisaje cultural de los bosques templados de México y la mariposa monarca. Sin embargo, este diseño es falso, ya que no hay ningún comunicado o información por parte de Banxico de que se vaya a imprimir un billete con estas características.

En contra parte, Banxico sí publicó en sus cuentas oficiales una imagen con la familia de billetes más recientes desde el de 50 pesos (con el ajolote) hasta el de mil pesos que lleva a Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán, dejando fuera al de 20 pesos que circula actualmente con una escena de la revolución mexicana.

El #BancodeMéxico emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización. #TuBancoCentral #SiempreALaVanguardia pic.twitter.com/WEG4gsfAcA — Banco de México (@Banxico) October 17, 2025

Entonces ¿Cuándo habrá un billete de 2 mil pesos?

Por otra parte, sí es cierto que Banxico tuvo contemplado en algún momento la posibilidad de imprimir un billete con este valor. El documento publicado en 2013, cuando comenzó el proyecto para la emisión de la familia de billetes más recientes, contempló la creación de un billete de 2 mil pesos con la aclaración de que “Se definirá su fecha de inicio y fin sólo en caso de que sea necesaria esta denominación”.

Billete de 2 mil pesos El documento de 2013 de Banxico aseguraba que la emisión sólo se haría en caso de ser necesaria por cuestiones inflacionarias.

Dicho billete no logró a concretarse y no se ha anunciado que se vaya a emitir próximamente, aunque sí está descrito que tendría a Octavio Paz y Rosario Castellanos de un lado, mientras que el otro correspondería al paisaje agavero de la zona de Tequila.