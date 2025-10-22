¿Le pueden pagar el viaje a Palestina Noroña?: esto dice la ley

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña viajará a Palestina con gastos pagados por un gobierno extranjero, aunque la ley se lo prohíbe.

Según información de El Reforma, el viaje fue invitación dirigida al presidente del Senado, cargo que Noroña ya no ocupa.

No obstante, decidió aceptar y justificó que Emiratos Árabes cubrirá su vuelo “por la solidaridad que ha mostrado con Palestina”.

Polémica por su viaje privado

Esta no es la primera vez que el senador esta en el foco debido a que hace unos días, fue señalado por haber volado en un avión privado (Socata TBM 850) para asistir a eventos públicos en Coahuila.

Según Reforma, el costo del vuelo rondaría los 14 mil dólares (más de 250 mil pesos), incluyendo seis horas de vuelo y una noche de pernocta.

La Ley de Aviación Civil indica que, al tratarse de una aeronave extranjera registrada en Estados Unidos, la legislación prohíbe que este tipo de vehículos realice este tipo de servicios entre dos o más puntos del territorio nacional.

Ante esta situación Fernández Noroña expresó con tono burlesco en el Senado que “Salinas Pliego le pagó el vuelo”, algo que el dueño de TV Azteca negó en sus redes sociales.