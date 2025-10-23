Así detuvieron a Zhi Dong Zhang, rey del fentanilo liberado por juez; ya fue enviado a EU Autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a Zhi Dong Zhang (@OHarfuch)

En la tarde del jueves 23 de octubre, a través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Zhi Dong “N”, acusado de tráfico internacional de droga.

De acuerdo con la información proporcionada en sus redes sociales, el secretario de Seguridad dio a conocer que este jueves 23 de octubre entregó a las autoridades de Estados Unidos a Zhi Dong Zhang, después de ser detenido en Cuba el pasado 31 de julio.

Zhi Dong fue detenido en Cuba, cuando intentaba ingresar al país con un pasaporte falso después de intentar escapar primero a Rusia.

La detención ocurrió luego de que el 11 de julio de 2025, Zhi Dong se fugara de las autoridades mexicanas cuando un juez le otorgó arresto domiciliario. De acuerdo con el comunicado, inmediatamente después de la fuga, se inició un operativo de búsqueda, alertando a las autoridades internacionales.

En sus redes sociales Omar García Harfuch menciona que la extradición fue posible debido a las acciones realizadas por la Fiscalía General de la República, así como un operativo liderado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Finalmente, le agradece a la presidencia de Cuba por su colaboración en la detención y extradición de Zhi Dong a México para ser llevado a Estados Unidos.

Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero… pic.twitter.com/Exgt6jxbvW — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 24, 2025

¿Quién es Zhi Dong “N”?

Zhi Dong Zhang es un narcotraficante, acusado por el Gobierno de México de tráfico internacional de droga, así como lavado de dinero, alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien, además, cuenta con una Notificación Roja de Interpol.

Había sido detenido y acusado en México de los anteriores cargos mencionados el 30 de octubre de 2024 en Lomas de Santa Fe. Sin embargo, el 11 de julio de 2025 escapó de su arresto domiciliario, hasta que fue detenido en Cuba el 31 de julio.

Zhi Dong se encargaba de la logística internacional relacionada con el tráfico de droga, llegando a traficar principalmente cocaína y fentanilo en países como México, Estados Unidos, China, Japón y demás países de Sudamérica.

De acuerdo con las autoridades, parte del trabajo de Zhi Dong Zhang consistía en traer desde diferentes países los químicos necesarios para la fabricación de drogas en México. Estando estrechamente relacionado con el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En estos momentos se encuentra a disposición de las autoridades estadounidenses, por lo que es cuestión de tiempo para que lo procesen y comience su juicio por los delitos cometidos.