Avanza programa antibache del alcalde Janecarlo en la GAM

El reencarpetado y eliminación de baches en la alcaldía Gustavo A. Madero continúa y, por instrucción directa del alcalde Janecarlo Lozano, se reforzó con la compra de dos máquinas Jetpatcher. Estas máquinas aseguran que no se trate sólo de parchado de la carpeta, sino de una intervención técnica adecuada para que el bache no reaparezca.

Bacheo en GAM

Las máquinas fueron estrenadas por el alcalde y su equipo de bacheo (en la foto) y estuvo en una de las colonias más populosas, Cuautepec, donde los vecinos fueron testigos de la rapidez con la que se tapa un bache con las Jetpatcher.

En 11 minutos y 34 segundos, el alcalde Lozano logró cortar el fragmento de vialidad afectado, retiró los pedazos con ayuda de un rotomartillo, aplicó una emulsión para fusionar el nuevo asfalto y dejó caer el asfalto a 120 grados centígrados para después aplanarlo. Las máquinas son autónomas para lograr esta intervención, pues cuentan con todos estos aditamentos.

“Somos la alcaldía que má resultados hemos tenido en el bachetón de la Ciudad de México”, indicó el alcalde, “tenemos ya cerca de 71 mil baches atendidos, esto nos coloca como el número uno en la atención de la carpeta asfáltica, pero no era suficiente, hoy nos modernizamos, entregamos dos nuevas bacheadoras, es lo más moderno que existe en el mundo, en el país había tres y adquirimos dos de ellas y lo que estamos haciendo es darle mejores herramientas a los trabajadores”.

Comentó que estas máquinas bachean en tiempo récord, lo que antes requería a 20 personas y tres máquinas (retroexcavadora, volteo y petrolizadora), “hoy todo está a bordo de una máquina, con ellas se mantiene el asfalto caliente a 140 grados centígrados, lo que antes se hacía en una hora lo hicimos en 11 minutos”, explicó Janecarlo Lozano.

A la fecha la alcaldía Gustavo A Madero ha 71 mil 239 baches, en lo que se ha usado cerca de 72 mil 951 toneladas de mezcla asfáltica.

Se han atendido más de 90 colonias entre las que destacan Cuautepec barrio alto y barrio bajo, Juan González R9omero, Martín Carrera, Nueva Atzacoalco, San Felipe de Jesús, Lindavista, San Juan de Aragón, Providencia, Casas Alemán, Lindavista Vallejo, Compositores Mexicanos entre otras.