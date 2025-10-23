Con la presidenta Claudia Sheinbaum hoy ningún niño se queda fuera por falta de recursos, educación pública dejó de ser promesa, señala titular de la SEP — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, compartió testimonios de personas que recibieron la Beca Universal Rita Cetina, pues “el impacto de la beca se refleja en las historias personales de los beneficiarios”.

El funcionario difundió algunos casos, como el del edtudiante llamado Isaac, quien cursa el segundo año en la Secundaria Técnica 196 en Toluca, para quien el apoyo económico es positivo pues le motiva académicamente.

Añadió que la señora Samantha, Mamá de Isaac, dijoó que la beca es una diferencia material en su hogar porque les ayuda para comprar algunas cosas personales para su hijo y completar sus uniformes.

Otro caso compartido por Delgado Carrillo es el del secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez; dijo que la eficiencia terminal en secundaria creció de 93.1 por ciento a 94 por ciento.

Añadió que el 53 po ciento de los estudiantes de Educación Básica, Media Supérior y Superior, reciben la beca del Bienestar, que muestra el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la equidad y la permanencia escolar.

El titular de la SEP mencionó también otros testimonios de Guerrero, Puebla y Estado de México.

Expresó que el impulso presidencial a la educación pública permite que 8.8 millones de niños y adolescente continúen sus estudios sin que la falta de recursos sea un impedimento.

Beca Rita Cetina transforma vidas y garantiza equidad educativa: Delgado