Bloqueo nocturno de vecinos que se oponen a tala de árboles 

Bloqueo en defenes de los árboles Habitantes de la zona habitacional de El Rosario, el la alcaldía Azcapotzalco, realizan un plantón nocturno en oposición a que alrededor de 800 árboles sean talados

Alrededor de medio centenar de habitantes de la unidad habitacional de El Rosario, en la alcaldía de Azcapotzalco, realizan esta noche un bloqueo sobre Avenida de las Culturas, en oposición a que se talen cientos de árboles para dar paso al proyecto del Mexibús que correría de la de El Rosario –de la línea 6 del metrobús-, hacia Lechería.

Los inconformes declararon a Crónica, que su oposición no es a contar con más medios de transporte hacia el estado de México, pero si externaron un rotundo rechazo al ecocidio que ello ocasionaría.

César, residente de la zona, señaló que ya se ha comenzado a marcar los aproximadamente 800 árboles que tendrían que ser talados, para construir las paradas del mexibús, “yo tengo 28 años viviendo aquí, y esos árboles ya estaban en el camellón”.

Oposición a la tala de casi un millar de árboles Vecinos de El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco inconformes con la tala de unos 800 árboles, demandan que se diseñe otro trazo para el mexibús de Lechería al paradero de El Rosario

Por su parte, la señora Delfina aclaró que los árboles que se encuentran en el camellón de la referida Avenida de Las Culturas, son el pulmón de la zona habitacional.

Resaltó que a sus 60 años, ella creció viendo esos árboles “no podemos seguir atentando contra el medioambiente”.

Además, agregó, es área de esparcimiento de muchas personas que por la mañana salen a caminar, sobre todo adultos mayores, porque es un área verde y segura en donde pueden ejercitarse.

Con consignas de “no queremos mesas de diálogo”, y “Rosarios unidos, jamás serán vencidos”, los aproximadamente 50 residentes de la zona decidieron bloquear la circulación de la línea 6 del metrobús que salen de la estación El Rosario, para llamar la atención de las autoridades.

Don Gonzalo señaló, que pese a las molestias que ocasionan para los usuarios de la línea del metrobús de El Rosario que corre sobre Eje 5 Norte, hacia Vallejo, Lindavista, Avenida de los Insurgentes, La Villa y hasta Aragón, fue planeada estratégicamente para que las autoridades volteen a verlos, escucharlos y saber de su inconformidad.

“Sabemos que estamos afectando a cientos de usuarios, pero tal parece que es la única alternativa que tenemos para ser escuchados, este no es un tema de unos cuantos residentes de la zona de El Rosario, es un tema de cuidado del medioambiente, es una cuestión de árboles que nos dan oxígeno”, enfatizó.

Sin poder circular Choferes de la línea 6 del metrobús, sin poder circular, por el bloqueo sobre Avenida de las Culturas, por parte de vecinos de El Rosario, que se oponen a la tala de 800 árboles

A su vez, don Eduardo, trabajador en la zona de Polanco, y vecino de El Rosario desde hace 45 años refirió que en la década de los años 90, había un proyecto “no me acuerdo de qué era, creo que una línea del metro”, atentaba contra cientos de árboles de Avenida Ejército Nacional, “pero los vecinos se unieron, hicieron bloqueos, igual que lo estamos haciendo esta noche nosotros, y lograron ser escuchados por las autoridades, eso esperamos nosotros, que entiendan que además de la movilidad, está el cuidado al medioambiente”.

Ante ello, los consultados hicieron un llamado a las autoridades ambientales federal y capitalina; a la Jefa de gobierno, Clara Brugada; la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez a que replanteen el trazo contemplado y no se acabe con casi un millar de árboles sanos que son un importante pulmón para miles de familias de la zona.