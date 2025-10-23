Capacidad de resiliencia del personal médico del IMSS, eje para brindar atención empática, humanista y de calidad 

Ser médico del IMSS, orgullo y responsabilidad La doctora Guadalupe Vargas, encargada de la dirección General de la UMAE del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS, reconoce que ser médico de la institución es un enorme orgullo y gran responsabilidad

“Ser médico de esta gran institución conlleva una gran responsabilidad debido a que atendemos a más de la mitad de la población y esta atención se refleja en el bienestar social”, aseveró la doctora Guadalupe Vargas Ortega, encargada de la dirección General de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS.

En el marco del Día de la Médica y el Médico, la doctora Vargas Ortega, destacó que el quehacer médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exige no solo conocimientos técnicos, sino una profunda fortaleza emocional para enfrentar situaciones complejas con sensibilidad y profesionalismo.

“Acompañamos a los familiares cuando tenemos alguna pérdida de alguno de los pacientes”, señaló.

Sostuvo que la resiliencia se convierte en una herramienta indispensable para que las médicas y los médicos puedan ejercer su labor sin perder el enfoque humano, “lo que intentamos nosotros en esta Unidad Médica de Alta Especialidad es que estas situaciones difíciles no se vuelvan rutinarias, sino que, por el contrario, cada médico tenga la capacidad de establecer este quehacer médico de una forma empática y con humanismo para cada uno de los derechohabientes”, indicó.

En dicho hospital de especialidades laboran más de 400 médicos de base y

más de 1,000 residentes en formación atienden diariamente a una población superior a los 6 millones de derechohabientes provenientes de las OOAD del IMSS en Ciudad de México Sur, Querétaro, Morelos, Guerrero y Chiapas, y se realizan más de 1,500 consultas de alta especialidad y se atiende a un promedio de entre 300 a 400 pacientes hospitalizados diariamente, además de entre 50 a 60 cirugías de alta complejidad todos los días.

Asimismo, aseveró que la medicina institucional requiere un gran sentido de pertenencia, una firme identidad y una vocación sólida, de ahí, que, subrayó, ser médico del IMSS, significa una enorme responsabilidad, por la importante cantidad de derechohabientes que son atendidos, la cual, se refleja en el bienestar social.