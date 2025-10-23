Cepeda Salas y García Harfuch, por Blindar Escuelas y construir Cultura de Paz

Los Maestros enseñan y también protegen vidas; necesitan saber cómo actuar ante el riesgo y cómo educar para la paz, señala Alfonso Cepeda Salas — Para generar ambientes seguros y de convivencia pacífica, dentro y fuera de las escuelas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emprendió nuevas acciones de acuerdo con los requerimientos educativos.

SNTE Alfonso Cepeda Salas Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.. (SNTE)

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, informó que junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es preparada una campaña para atender las demandas de la comunidad escolar.

Dijo que fueron integradas dos comisiones, una del SNTE y otra de Seguridad Pública para armar una campaña de orientación y de información a todos los trabajadores de la educación.

Explicó que necesitan aprender “qué hacer cuando somos sujetos de un intento de extorsión o cuando en las escuelas, en la capital no pasa, pero hay estados que la situación está muy difícil y oyen disparos, qué protocolo seguir, cómo manejar ahí el grupo para que se resguarden los alumnos, niños y jóvenes”.

Bullying Afecta Alumnos y Maestros

Detalló que también trabajan para resolver el problema de bullying, principalmente en las secundarias y preparatorias, donde ocurrieron agresiones también a los Maestros.

“Si un Maestro se atreve a reprobar a un alumno, el alumno lo amenaza y le cumple, va y le destroza su vehículo o lo agrede físicamente”, reveló.

SNTE Alfonso Cepeda Salas Los Maestros agradecieron el estilo de liderazgo y trabajo pos mejoras laborales y salariales que imprime Alfonso Cepeda Salas en el SNTE. (SNTE)

Cepeda Salas dijo que establecerán una línea telefónica directa para denunciar cualquier situación de riesgo o violencia en los planteles.

El Maestro dirigente añadió que estas acciones se suman a las campañas que ya impulsa el SNTE; “Si te drogas te dañas” y “¡Ármate de valor por una cultura de paz! Aprendiendo a convivir”, para promover en las escuelas la prevención, el autocuidado y la convivencia respetuosa, que fortalezca el tejido social.

“El Sindicato mantiene un firme compromiso con la creación de ambientes seguros y libres de cualquier forma de violencia y discriminación, y continúa distribuyendo la Cartilla de Derechos de las Mujeres, elaborada por el Gobierno Federal”, señaló.

Cepeda Salas habló así al encabezar los trabajos del III Pleno Extraordinario de la Sección 11, que agrupa al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), dirigida por el profesor Emilio Ortiz Amaro, quien reconoció los esfuerzos de modernización sindical y atención al personal educativo de menores ingresos.

Añadió que la Sección creó nuevos canales de información y atención sindical, “para que cada compañera y compañero sepa que su voz cuenta, que sus derechos se defienden y su trabajo importa”.

El III Pleno Extraordinario de la Sección 11 fue presidido por el profesor José Luis Pérez Márquez, integrante del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales.

Presentes también los profesores Yolanda Martínez Mendoza, coordinadora del Colegiado Nacional de Organización, y Adriana Sánchez Lira Flores, integrante del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados; Francisco González Mena, coordinador del Colegiado Nacional de Negociación y representante del Comité Ejecutivo Nacional en esa sección.

