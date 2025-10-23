¿Cuál igualdad?: Sheinbaum cuestiona al feminismo de derecha por excluir la justicia social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó al llamado “feminismo de derecha” por ignorar las causas estructurales de la desigualdad y dejar de lado los derechos sociales. Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que resulta contradictorio defender los derechos de las mujeres sin reconocer al mismo tiempo el derecho a la educación, la salud, la vivienda, la cultura y la lectura.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Sheinbaum afirmó que la lucha por los derechos de las mujeres no puede separarse de la lucha por la justicia social, pues ambas forman parte del mismo esfuerzo por la igualdad. Recordó que, en el pasado, se consideraba que primero debía atenderse la desigualdad económica antes de abordar la desigualdad de género, pero subrayó que su gobierno concibe ambas causas como inseparables.

“Yo pienso que esta visión de la derecha, del feminismo de derecha, tiene muchas carencias, porque ¿cuál igualdad? Estamos luchando no sólo por la igualdad de las mujeres en la sociedad, sino por el acceso a los derechos de todas y todos los mexicanos”, expresó la presidenta.

Sheinbaum también cuestionó a quienes, desde posiciones conservadoras, aseguran defender a las mujeres, pero —dijo— no implementaron políticas de igualdad cuando tuvieron el poder. “¿Por qué cuando estuvieron en el poder nos llamaron lavadoras de dos patas? ¿Por qué hablaron del viejerío? ¿Por qué aumentó la violencia contra las mujeres?”, señaló.

Además, acusó que detrás de algunas posturas que se presentan como feministas hay clasismo y racismo, al no reconocer ni reivindicar la lucha de las mujeres indígenas y trabajadoras. “Es una visión distinta, y sí, llegamos todas. Quien no se sienta incluida, pues es un asunto personal, pero llegamos todas, porque es la lucha histórica de las mujeres mexicanas”, concluyó.