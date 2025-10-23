Diputado del PT dice que se quitó golpes de empresario por “defender” industria carbonífera

CDMX — El diputado del PT por Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y en San Lázaro, admitió que hoy tuvo que quitarse los golpes que le buscaba propinar un empresario y legislador del PAN durante un encuentro con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mejía Berdeja narró que un sujeto llamado Régulo Zapata Morales, implicado en el homicidio de las 10 personas del Pinabete, es cercano al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y éste mandó a sus porros, porque en Coahuila “el que reparte (las licitaciones) de carbón es el gobernador Manolo Jiménez”, aseguró.

El diputado petista explicó que en una reciente reunión de integrantes de la Comisión de Energía con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), previa al próximo encuentro con la directora de la Comisión, expuso el caso, y en el acto “el gobernador mandó ahí a porros a insultarnos, a ofendernos. Y bueno, también sabemos defendernos.

“Me acabo de integrar a la Comisión de Energía, y varia gente de la región carbonífera, donde yo tengo una importante presencia, nos pidieron interceder, porque dejaron fuera a muchos carboneros de la región. El que reparte el carbón es el gobernador Manolo Jiménez y un sujeto llamado Régulo Zapata Morales, que está implicado en el homicidio de las 10 personas del Pinabete”.

“Recuerden que, en Coahuila, en las minas, hay dos grandes casos: Pasta de Conchos que, afortunadamente, con las medidas del presidente López Obrador y la doctora Sheinbaum se han rescatado los cuerpos. Y el otro gran caso es el Pinabete, que fue en el 2022”, recalcó.

Indicó que Régulo Zapata, “a través de terceros y él mismo, está llevando prácticamente el 70 por ciento de la licitación, entre comillas, del carbón de la CFE. Y la otra parte es empresas vinculadas a Manolo Jiménez, que ahora en eventos públicos dice ‘cómo se va a distribuir el carbón’ y se jacta que él es el que lo reparte”.

Del mismo modo, dijo, presume la obra del tren Saltillo-Monterrey, cuando ésta se realizó con recursos federales. “Está caravaneando con sombrero ajeno. Entonces tuvimos la reunión, expusimos nuestros argumentos.

“Parece muy extraño que funcionarios menores de la CFE de Monterrey se hayan coludido ahí con Manolo y con este sujeto Régulo Zapata, y hayan dejado fuera a mucha gente. Entonces, pusimos eso y el gobernador mandó ahí a porros, a insultarnos, a ofendernos. Y, bueno, pues también sabemos defendernos”, comentó.

Al ser consultado sobre quién lo ofendió, dijo: “Ni vale la pena, es un sujeto muy menor. Bueno, es un sujeto de apellido Kalionchiz. Y él empezó a ofenderme, yo le reviré y pues él no tiene […] me agredió físicamente y me defendí”.

Comentó que su coordinador parlamentario, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, “es muy solidario siempre. Además, él sabe que el agredido fui yo.

“Estás en un debate parlamentario, te cuestionan, apechugas y tú reviras. Y luego, pues, no tienen la madurez, la templanza, el callo, y entonces se te van a los golpes. Y bueno, pues uno se tiene que defender”.

Comentó que en el PAN “hay gente muy seria, muy responsable. Independientemente de que no tengamos afinidad política o ideológica, mis respetos.

“Incluso ahí de mi estado de Coahuila, yo la llevo muy bien con el diputado Guillermo Anaya, con el diputado Marcelo Torres, que además nos conocemos desde la carrera, y somos hasta vecinos, y nos llevamos muy bien. Pero este sujeto está totalmente fuera de quicio”.