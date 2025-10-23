El Politécnico nació para dar oportunidades y merece este premio: Herrera Corral

. Fernando Marón Kahwagi; Jorge Kahwagi Gastine y el investigador Gerardo A. Herrera Corral .

La entrega del Premio Crónica en Comunicación Pública y de Conocimiento 2025 al Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio mucho mucha vida a la ceremonia, observa el investigador y divulgador Gerardo A. Herrera Corral.

“El Politécnico no solamente lo merece, desde mi punto de vista es la institución más importante del país porque México es un país de gente sin oportunidades y el Politécnico nació para dar oportunidades, entonces me da mucho gusto”, expresa tras la ceremonia.

También refrendó su gusto por ver la premiación a Mónica Lavín, “que tiene un perfil con el que empatizo mucho porque es originalmente una investigadora que se decidió por la literatura”.

“Me apareció una ceremonia muy emotiva que marca 15 años de un reconocimiento y que también tiene una gran relevancia porque es un reconocimiento fuera del aparato político, institucional. Estos son los reconocimientos que tienen un valor por sí mismos, por no ser parte de la política institucional interna y que a menudo está contaminada por intereses”.