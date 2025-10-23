Enrique Graue: Libertad y conocimiento son hoy más necesarios que nunca

. .

Jorge Kahwagi Gastine, presidente de la Fundación Premio Crónica entregó un reconocimiento especial a Enrique Graue Wiechers, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por su sobresaliente trayectoria y sólida actuación al frente de la máxima casa de enseñanza del país.

El galardón honra a un hombre cuyas múltiples facetas dejaron huella imborrable, forjaron sendero que combinó la medicina con el más alto nivel académico y el desarrollo social, como diría su gran amigo y admirador, Don Jorge Kahwagi.

Visiblemente emocionado, tras expresar de cerca un sentido “gracias Jorge”, para enseguida expresar igualmente su gratitud a la Fundación Premio Crónica “por un reconocimiento inmerecido” que le honra profundamente.

Lo escuchaba un saturado auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología; resaltó su vida dedicada a la medicina desde 1975 como oftalmólogo, donde estableció una institución sin fines de lucro que asiste anualmente a casi 400 mil pacientes en sus cuatro hospitales, esfuerzo compartido por colegas con espíritu de servicio.

Posteriormente reflexionó sobre su experiencia al dirigir la Facultad de Medicina y la UNAM; dijo que su labor estuvo centrada en formar conciencias y hacer ciudadanos íntegros, asumir la administración con convicción y respeto a la diversidad.

Conocimiento, Escudo ante Desinformación

El exrector señaló que “vivimos tiempos difíciles, donde la desinformación, la banalización del conocimiento, el servilismo y la injusticia política amenazan la esencia misma de la democracia y la civilización”.

Frente a esta realidad, dijo que los espacios de pensamiento libre y autónomo, como lo son la Universidad y el periodismo honesto, adquieren una relevancia ineludible.

“El reconocimiento pertenece a todos los universitarios que con su energía e ilusión impulsan a creer en un porvenir mejor”, expresó.

El Dr. Enrique Graue Wiechers añadió que recibe el galardón con la convicción de que la libertad, la educación, la salud, la ciencia y la cultura deben seguir siendo los pilares fundamentales sobre los que se construye un México democrático, próspero y más justo.

Tiempos de Retos, Lucha por la Autonomía Universitaria

El exrector recordó que dirigir la Facultad de Medicina por casi ocho años, distinción que lo consolidó como líder académico; posteriormente, asumió la Rectoría de la UNAM desde 2015 hasta 2023.

Minutos antes, su entrañable amigo Jorge Kahwagi expresó que “el Dr. Graue es un ejemplo de lo que significa ser un verdadero líder; su legado va más allá de la acción para todos nosotros, sigamos su ejemplo y trabajemos juntos para una Universidad y un país más justo”.