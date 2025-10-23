“Es fundamental que México reconozca a sus grandes talentos”: UP

. Lic. Gabriela Narváez , responsable de Prensa y Atención a los medios de la UP.

La UP celebra la Cultura; Premio Crónica, referente para nuevas generaciones Gabriela Narváez Obando, responsable de prensa de la Universidad Panamericana (UP), describió el Premio Crónica como “maravilloso”.

Dijo que el reconocimiento a lo mejor de México representa una gran oportunidad para resaltar el trabajo de figuras clave en los ámbitos cultural, académico, de investigación, y comunicación pública.

“Es fundamental que México reconozca a sus grandes talentos; es significativa la contribución de la Educación Superior en este contexto de reconocimiento social”, señaló.

Añadió que “los galardonados fungen como referentes imprescindibles para todas las nuevas generaciones que se están formando académicamente; la UP y las demás instituciones educativas requieren de estos modelos para impulsar la cultura”, indicó.