“Es un estímulo para los jóvenes, aumenta su esfuerzo y motivación”: Red Familia Tu Canal

. Rafael García Garza; Jorge Kahwagi Gastine y el Lic. Alberto Vega , director de Red Familia.

Premio Crónica impulsa Valores, Motivación Juvenil y Talento: Red Familia

El director general de Red Familia Tu Canal, Alberto Vega Torres, calificó la 15ª entrega del Premio Crónica como una gran labor y celebró el reconocimiento a la creación literaria, la cultura y la investigación.

Manifestó su satisfacción por asistir a un evento de este gran calado y relevancia. Vega felicitó a La Crónica por 15 años de estimular la labor creativa; resaltó la enorme contribución del premio a los valores y al aliento de las nuevas generaciones.

“El Premio Crónica es un estímulo para los jóvenes, aumenta su esfuerzo y motivación; ver a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional emocionados, contribuye a que volteen a ver el núcleo familiar también”, resaltó.