Omar García Harfuch, secretario Seguridad El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch resalta entrega de Zhi Dong a autoridades estadunidenses. El extranjero es responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianza con grupos criminales (Cortesía)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que este jueves, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, Zhi Dong Zhang, ello, como resultado de las gestiones realizadas por diversas autoridades mexicanas.

El funcionario recapituló en su cuenta de @OHarfuch, de la red X, resaltó que lo anterior fue resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación.

Recordó que el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad, detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol.

Añadió que: “El 11 de julio de 2025, se fugó de las autoridades después de que un juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales”.

Asimismo, señaló que el pasado 31 de julio, Zhi Dong fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo encabezado por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la secretaría encabezada por el propio García Harfuch, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

García Harfuch, externó su agradecimiento a la Presidencia de Cuba, “por su valiosa colaboración”.

Asimismo, señaló que “la cooperación internacional es esencial para garantizar la seguridad de nuestras naciones y debilitar las redes del crimen que operan más allá de las fronteras”.