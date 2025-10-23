Laura Alicia Palomares: La ciencia no es labor de una sola persona, sino es de conjunto

. .

El Premio Crónica es un reconocimiento que visibiliza la labor de investigación y academia que se hace en las ciencias en México, señala la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, tras recibir el galardón en la categoría de Ciencia y Tecnología.

Su discurso en la ceremonia de entrega del premio en su 15 edición, que se realizó en al auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, fue un muestra concisa de la importancia del quehacer cotidiano en la ciencia.

Así, la doctora Laura Alicia señaló que las ciencias no es labor de una sola persona, por eso estar aquí y donde también está parte del grupo del Instituto de Biotecnología de la UNAM, a quienes agradezco su presencia, además de los ex rectores de la UNAM, Enrique Graue y José Narro, es mostrar esta labor conjunta que se hace en las ciencias.

La doctora agradeció y felicitó don Jorge Kahwagi Gastine por esta iniciativa y a los otros galardonados.