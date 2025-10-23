Listos 2.5 millones de libros para regalar a jóvenes en América Latina

El escritor Paco Ignacio Taibo II anunció la conclusión de un ambicioso proyecto de fomento a la lectura que busca acercar a adolescentes de toda América Latina al mundo de los libros. De acuerdo con el propio Taibo, ya se encuentran listos dos millones 500 mil ejemplares que serán regalados en países como Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y México.

Paco Ignacio Taibo II (Toma de pantalla)

Durante la presentación, el promotor cultural, director del Fondo de Cultura Económica, mostró las primeras 18 portadas de los títulos que conforman la colección, diseñados para despertar el interés de los jóvenes y fomentar el hábito de la lectura a través de historias accesibles y atractivas.

Las edades contempladas son de jóvenes a 15 a 30 años, y se fijaron los marcos de lectura de la gran literatura latinoamericana de finales del siglo pasado, ya que, según Paco Taibo los jóvenes no están leyendo a los “grandes escritores” como García Márquez y Sergio Ramírez.

Taibo explicó que los ejemplares se distribuirán inicialmente solo en formato impreso, mientras que las versiones digitales estarán disponibles hasta varios meses después, con el propósito de priorizar la lectura en papel y fortalecer el vínculo físico con los libros.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que las primeras cajas con los ejemplares serán abiertas el próximo 17 de diciembre en el Zócalo capitalino, en un acto simbólico que dará inicio a la entrega masiva en toda la región.