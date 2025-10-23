Los vecinos flotantes Monreal y Arturo Ávila se lanzan contra alcaldesa de Cuauhtémoc por muchos “filtros” y mal gobierno

CDMX — El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, habitante flotante de la alcaldía Cuauhtémoc y legislador plurinominal, se lanzó contra la edil Alessandra Rojo a quien le reprochó que le diga que pertenece al “monrealato”

El vocero dijo que él se debe al pueblo que lo eligió en la 2da. Circunscripción, aunque sí admitió que es un vecino flotante, porque su residencia está en Aguascalientes, pero su trabajo como diputado federal lo obliga a rentar un departamento en una colonia de esta demarcación, pero no dijo ni la calle.

Arturo Ávila, desconocido en la colonia Centro de la Ciudad de México, uno de los motores económicos, sociales y de servicios más importantes de la capital del país, señaló que a la alcaldesa le molesta que le pidan que gobierne, y se inventan “conspiraciones”.

“La alcaldía se olvidó de nosotros. No hay seguridad, pésimos servicios”… Y aunque es realidad que la administración de la Cuauhtémoc se vive bajo la ley del más fuerte, como son los comerciantes ambulantes, que se adueñan de entradas de edificios habitacionales, banquetas y los baches ocasionan torceduras de tobillos, el diputado no camina el territorio.

Arturo Ávila, como vocero de los diputados morenistas, habló en nombre del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.

“Alcaldesa, gobernar no es grabar videos”, dijo el vocero, quien en conferencia de prensa mostró un mensaje de Alessandra Rojo, que lo llama “achichincle”.

“Creo que el doctor también sufre por los pésimos servicios de la alcaldía”.

Ricardo Monreal dijo que este posicionamiento es “un tema que trae Arturo”.

“Yo soy vecino de la Cuauhtémoc, pero es un asunto que trae el diputado Arturo. Yo tengo respeto por mi delegación. No he tenido nunca una expresión en contra de los gobernantes, porque yo soy vecino de la Cuauhtémoc. Deseo que le vaya muy bien a la Cuauhtémoc”, dijo el líder los legisladores de Morena en San Lázaro, quien suele habitar un departamento en la colonia San Rafael, y también ha sido vecino de Santa María la Ribera.