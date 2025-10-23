Más de la mitad de mexicanos se sienten inseguros en su ciudad según INEGI

Nacional

En Septiembre del 2025, el 63.0% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad

Por Eidalid López Pérez
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados correspondientes al tercer trimestra del año de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se observa que el 63.0% de la población de 18 años y más en 91 ciudades urbanas consideran que vivir en su ciudad presenta un riesgo.

Percepción de la inseguridad

El informe revela una brecha de género marcada: el 68.2 % de las mujeres y el 56.7 % de los hombres manifestaron sentir que su ciudad es insegura. En cuanto a las localidades con mayores niveles de percepción de inseguridad se encuentran:

Culiacán Rosales: 88.3 %

Irapuato: 88.2 %

Chilpancingo de los Bravo: 86.3 %

Ecatepec de Morelos: 84.4 %

Cuernavaca: 84.2 %

Por contraste, las ciudades con menor percepción de inseguridad son:

San Pedro Garza García: 8.9 %

Piedras Negras: 15.0 %

Benito Juárez: 15.6 %

Los Mochis: 19.2 %

San Nicolás de los Garza: 22.4 %

Inseguridad en espacios públicos y expectativas

De acuerdo a la encuesta, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura al utilizar cajeros automáticos en la vía pública; 64.9% lo hizo respecto al transporte público, 64.4% al caminar por la calle y un 57.1% en carreteras.

En cuanto a la expectativa sobre la seguridad en los próximos 12 meses: 23.9% de la población cree que se empeorará, un 34% que se mantendrá igual de mal, mientras que un 24.9% que mejorará.

Testimonios de conductas delictivas, conflictos y cambio de hábitos

El ENSU también reporta que en los alrededores del hogar, los principales hechos observados fueron:

Consumo de alcohol en la vía pública: 58.2 %

Robos o asaltos: 47.6 %

Venta o consumo de drogas: 39.9 %

Vandalismo en viviendas o negocios: 38.1 %

Disparos frecuentes con armas: 34.8 %

Además, 34.3 % de la población tuvo algún conflicto o enfrentamiento directo con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades durante el trimestre.

Como consecuencia del miedo al delito, 40.6 % de las personas modificaron sus hábitos respecto a llevar objetos de valor; 36.9 % restringió que menores salgan solos; 35.0 % cambió sus hábitos de transitar de noche alrededor de su vivienda; y 22.4 % evitó visitar parientes o amistades.

Percepción del desempeño de las autoridades

Respecto al desempeño de las instituciones de seguridad pública, los porcentajes de población que consideraron que eran muy o algo efectivos fueron:

Secretaría de Marina: 86.7 %

Fuerza Aérea Mexicana: 83.2 %

Ejército Mexicano: 83.0 %

Guardia Nacional: 73.2 %

Policía estatal: 52.7 %

Policía preventiva municipal: 46.8 %

Problemas urbanos y evaluación del gobierno local

En el análisis de los principales problemas en las ciudades se destaco que los baches en las calles y avenidas abarcan un 84.0% de las problematicas de cada ciudad, siguiendo en la lista las coladeras tapadas por acumulación de desechos con un 60% para finalmente destacar con 59.6% las fallas o fugas en suministro de agua potable.

Respecto a la evaluación de los gobiernos locales, apenas 30.3 % de las personas consideró que el gobierno de su ciudad era “muy o algo efectivo” para resolver los problemas más recurrentes.

Las percepciones más altas de efectividad se registraron en Piedras Negras (71.6 %), San Pedro Garza García (69.9 %) y Apodaca (60.7 %). Por el contrario, los valores más bajos se reportaron en Cuautitlán Izcalli (8.6 %), Coatzacoalcos (11.1 %) y Chimalhuacán (12.3 %)

El incremento de la percepción de la inseguridad de septiembre 2024 (58.6%) y septiembre 2025 (63%) evidencia una tendencia de deterioro en la confanza ciudadana hacia la seguridad urbana.

Estos resultados plantean un claro desafío para las autoridades municipales estatales y federales; la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad pública y mejorar la presencia y eficacia de la policia local al atender de manera integral problemas urbanos es clara.

