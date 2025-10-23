Más de la mitad de mexicanos se sienten inseguros en su ciudad según INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados correspondientes al tercer trimestra del año de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se observa que el 63.0% de la población de 18 años y más en 91 ciudades urbanas consideran que vivir en su ciudad presenta un riesgo.
Percepción de la inseguridad
El informe revela una brecha de género marcada: el 68.2 % de las mujeres y el 56.7 % de los hombres manifestaron sentir que su ciudad es insegura. En cuanto a las localidades con mayores niveles de percepción de inseguridad se encuentran:
Culiacán Rosales: 88.3 %
Irapuato: 88.2 %
Chilpancingo de los Bravo: 86.3 %
Ecatepec de Morelos: 84.4 %
Cuernavaca: 84.2 %
Por contraste, las ciudades con menor percepción de inseguridad son:
San Pedro Garza García: 8.9 %
Piedras Negras: 15.0 %
Benito Juárez: 15.6 %
Los Mochis: 19.2 %
San Nicolás de los Garza: 22.4 %
Inseguridad en espacios públicos y expectativas
De acuerdo a la encuesta, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura al utilizar cajeros automáticos en la vía pública; 64.9% lo hizo respecto al transporte público, 64.4% al caminar por la calle y un 57.1% en carreteras.
En cuanto a la expectativa sobre la seguridad en los próximos 12 meses: 23.9% de la población cree que se empeorará, un 34% que se mantendrá igual de mal, mientras que un 24.9% que mejorará.
Testimonios de conductas delictivas, conflictos y cambio de hábitos
El ENSU también reporta que en los alrededores del hogar, los principales hechos observados fueron:
Consumo de alcohol en la vía pública: 58.2 %
Robos o asaltos: 47.6 %
Venta o consumo de drogas: 39.9 %
Vandalismo en viviendas o negocios: 38.1 %
Disparos frecuentes con armas: 34.8 %
Además, 34.3 % de la población tuvo algún conflicto o enfrentamiento directo con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades durante el trimestre.
Como consecuencia del miedo al delito, 40.6 % de las personas modificaron sus hábitos respecto a llevar objetos de valor; 36.9 % restringió que menores salgan solos; 35.0 % cambió sus hábitos de transitar de noche alrededor de su vivienda; y 22.4 % evitó visitar parientes o amistades.
Percepción del desempeño de las autoridades
Respecto al desempeño de las instituciones de seguridad pública, los porcentajes de población que consideraron que eran muy o algo efectivos fueron:
Secretaría de Marina: 86.7 %
Fuerza Aérea Mexicana: 83.2 %
Ejército Mexicano: 83.0 %
Guardia Nacional: 73.2 %
Policía estatal: 52.7 %
Policía preventiva municipal: 46.8 %
Problemas urbanos y evaluación del gobierno local
En el análisis de los principales problemas en las ciudades se destaco que los baches en las calles y avenidas abarcan un 84.0% de las problematicas de cada ciudad, siguiendo en la lista las coladeras tapadas por acumulación de desechos con un 60% para finalmente destacar con 59.6% las fallas o fugas en suministro de agua potable.
Respecto a la evaluación de los gobiernos locales, apenas 30.3 % de las personas consideró que el gobierno de su ciudad era “muy o algo efectivo” para resolver los problemas más recurrentes.
Las percepciones más altas de efectividad se registraron en Piedras Negras (71.6 %), San Pedro Garza García (69.9 %) y Apodaca (60.7 %). Por el contrario, los valores más bajos se reportaron en Cuautitlán Izcalli (8.6 %), Coatzacoalcos (11.1 %) y Chimalhuacán (12.3 %)
El incremento de la percepción de la inseguridad de septiembre 2024 (58.6%) y septiembre 2025 (63%) evidencia una tendencia de deterioro en la confanza ciudadana hacia la seguridad urbana.
Estos resultados plantean un claro desafío para las autoridades municipales estatales y federales; la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad pública y mejorar la presencia y eficacia de la policia local al atender de manera integral problemas urbanos es clara.