Matan a otro empresario de cítricos: Javier Vargas Arias es asesinado en Álamo, zona afectada por inundaciones

Javier Vargas Arias El empresario fue asesinado a plena luz del día

Javier Vargas Arias, empresario dedicado a la compra y venta de naranja, fue asesinado a plena luz del día cuando realizaba labores en el ejido Jardín Nuevo del municipio de Álamo Temapache, una de las regiones más productivas de cítricos en México.

Tenía 43 años y era conocido entre los productores locales por su participación activa en el comercio de cítricos, una actividad golpeada en semanas recientes por las inundaciones que arrasaron parte de las cosechas.

¿Cómo fue el ataque contra el empresario Javier Vargas?

De acuerdo con los primeros reportes, Vargas Arias fue sorprendido por un grupo armado que llegó en una camioneta blanca. Los agresores, vestidos con equipo táctico y portando armas largas, abrieron fuego contra el empresario sin mediar palabra. El empresario cayó herido en el sitio y, pese a que fue trasladado con urgencia al Hospital General de Álamo Temapache, murió mientras recibía atención médica.

¿Hay detenidos por el asesinato del empresario Javier Vargas?

Tras el crimen, los responsables huyeron del lugar sin dejar rastro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado acudieron al sitio, acordonaron la zona y montaron un operativo de búsqueda que no logró dar con los agresores.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque. Aunque no se ha confirmado una línea de investigación específica, los primeros indicios apuntan a un posible ajuste de cuentas por el precio de los productos.

El asesinato ocurre pocos días después del crimen de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación Nacional de Citricultores y presidente del gremio en el Valle de Apatzingán, Michoacán, quien fue asesinado tras ser secuestrado.