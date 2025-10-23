Premio Crónica: Un ritual de la esperanza

. Jorge Kahwagi Gastine. (Iván Guevara Ramírez)

En nombre de la comunidad de La Crónica de Hoy, quiero expresar mi gratitud por acompañarnos en esta ceremonia tan especial.

La entrega del premio Crónica, es mucho más que una celebración, es un ritual de esperanza, de reconocimiento a la inteligencia y a quienes, con su trabajo, su talento y sus valores encienden la llama del progreso y dignidad de México.

Hoy, en esta edición número quince del Premio Crónica, sentimos la emoción de saber que estamos juntos para mexicanos, honrar a aquellos mexicanos, mexicanas e instituciones que, con esfuerzo y honestidad, elevan nuestro país. Son las historias de vidas dedicadas a hacer de México un lugar más justo, mucho mejor y más lleno de esperanza.

Estos quince años han sido un camino de esfuerzos compartidos, sueños construidos, y valores que redoblamos cada día: el compromiso con la verdad, educación, la pasión por el conocimiento, la justicia y la solidaridad. El Premio Crónica es, sin duda, un símbolo de ese espíritu que nos hace conscientes de la potencia de valores, creamos la Fundación Premio Crónica, un espacio que trasciende a las personas y se convierte en un faro de solidaridad y compromiso. A través de ella mantendremos la celebración del “Premio Crónica” y realizaremos acciones como el fomento de la lectura, organizamos veladas culturales y promovemos encuentros con figuras que representan lo mejor de México.

Lo que hace aún más significativo este momento es que todos los galardonados, forman parte, desde hoy, de la Fundación Premio Crónica. Ellos con su talento, su inteligencia y sus valores, se suman a esta familia para seguir impulsando la educación, la cultura y la esperanza en México, siendo ejemplo vivo de que la excelencia, acompañada de principios sólidos, puede transformar vidas y fortalecer nuestra nación.

Gracias por ser parte de esta fecha tan significativa, por compartir sus historias, sus sueños y su coraje. Nuestro diario y sus diversas ediciones en papel y digital, se mantienen firmes en la búsqueda de la verdad, alejándose de las estridencias, creyendo en la dignidad humana, respetando la pluralidad y comprometido con el rigor periodístico.

Confiamos en que, gracias a personas como los galardonados del Premio Crónica, y porque

creemos en México seguiremos siendo un país que, aun sus desafíos, tiene una luz eterna: la luz de la inteligencia, los valores, la educación y la esperanza de un mañana mejor.

Muchas gracias.