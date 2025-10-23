Prevén acuerdo para reapertura fronteriza al ganado mexicano; CSP anuncia cambios en la importación de vehículos

ulio Berdegué, secretario de la Sader, econ la presidenbta Claudia Sheinbaum (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, anunció que viajará a Estados Unidos la semana próxima para sostener una reunión con su homóloga estadunidense, Brooke Rollins. A decir del funcionario federal,el objetivo de la visita será la obtención de la reapertura de la frontera común al ganado vacuno de México, cerrada por el gobierno trumpista en mayo pasado, tras los casos de contaminación por gusano barrenador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, se dijo confiada en que Berdegué volverá a México con un acuerdo bajo el brazo y adelantó que, a propósito de las transacciones entre México y Estados Unidos, pronto se materializarán cambios en el decreto de importación de vehículos entre ambas naciones y Canadá; la titular del Ejecutivo federal acusó la existencia de “muchos abusos” en esta cuestión. Advirtió que el contenido específico de estos cambios será revelado más adelante a través de las secretarías de Hacienda y Economía.