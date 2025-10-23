Señala Auditoría Federal a estados de uso irregular de gasto federal en salud por más de 1,600 mdp

CDMX — En la entrega del Segundo Informe de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los estados concentran irregularidades por más de 35 por ciento de 4,600 millones de pesos que están por aclarar como parte de las revisiones al uso de recursos en el rubro de salud.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF, informó este jueves ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que el uso de recursos públicos por aclarar asciende a 5,161, 290.9 millones de pesos, aunque subrayó que además se han podido recuperar poco más de mil 38 millones de pesos.

El auditor superior resaltó que los gobiernos estatales, municipales y órganos autónomos locales son los “mayores ejecutores” del gasto federal, por lo que al llamado gobierno subnacional se le detectaron irregularidades en materia de salud.

“En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente por aclarar por más de 5,100 millones de pesos, de los cuales 11 por ciento corresponde al gobierno federal y 89 por ciento a las entidades federativas”, destacó Colmenares Páramo.