Trump afirma que los cárteles “gobiernan México”, pero elogia la administración de Claudia Sheinbaum

Donald Trump señaló que cárteles del narcotráfico gobiernan México Especial

La relación diplomática entre México y Estados Unidos acaba de entrar en una paradoja, ya que este jueves el presidente Donald Trump señaló que, bajo su criterio, México es gobernado por cárteles del narcotráfico. No obstante, también dijo que respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria. Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, indicó Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

Esta afirmación sacude la percepción internacional del país y también genera un choque directo con los esfuerzos públicos del gobierno mexicano, el cual se ha comprometido con el país vecino en el combate del tráfico de fentanilo y otras drogas, así como de la migración.

Cabe recordar que, anteriormente, Trump ofreció desplegar tropas estadounidenses en territorio mexicano para combatir a las organizaciones delictivas, una propuesta que Sheinbaum rechazó por considerar que vulnera la soberanía de México.

Durante su discurso, el mandatario también mencionó a Colombia dentro de la alusión a países que a su criterio son dirigidos por organizaciones del crimen organizado.

Durante esta conferencia de prensa, Trump estuvo acompañado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington D. C.

También aseguró que EU se ha convertido nuevamente en una nación poderosa gracias a las medidas arancelarias impuestas a nivel internacional y agregó que la seguridad en aquella nación está mejorando gradualmente.

“Ahora somos la nación más rica del mundo gracias a los aranceles, y podemos protegernos económicamente, y también podemos hacerlo desde una perspectiva de seguridad nacional. Pero tenemos cárteles que, bueno, alguien inventó la palabra “cártel”. No diré quién fue, pero hay mucha gente mala en esos cárteles. Y puedes mirar a un país como México —de verdad respeto mucho a su presidenta, respeto a muchas personas allá y a buena parte de sus líderes—, pero viven con miedo en su propio país, porque esos cárteles son quienes realmente controlan las cosas”, acusó.