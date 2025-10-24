Aprueba la CRT lineamientos para realizar consultas públicas en el sector telecomunicaciones

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó por unanimidad los Lineamientos para realizar Consultas Públicas, un nuevo instrumento que busca fortalecer la participación ciudadana, la calidad regulatoria del sector y la transparencia en los procesos de decisión.
Durante la primera sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el jueves 23 de octubre, las y el integrante de la CRT destacaron que el objetivo es abrir espacios de diálogo con todos los actores del sector, desde especialistas técnicos hasta usuarios y audiencias, con el fin de garantizar procesos más equitativos y accesibles.
El Pleno estuvo conformado por la Comisionada Presidenta Norma Solano Rodríguez, las comisionadas Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo y Tania Villa Trápala, así como el comisionado Adán Salazar Garibay. Coincidieron en que este mecanismo representa una herramienta de participación ciudadana basada en la escucha activa y en el fortalecimiento de una regulación más incluyente.
Los lineamientos aprobados contemplan dos tipos de consultas públicas. La primera se enfocará en propuestas regulatorias, con el propósito de recibir información, comentarios y aportaciones sobre proyectos en desarrollo. La segunda se destinará a la evaluación de los efectos de regulaciones vigentes, en los casos en que existan indicios de ineficacia, costos desproporcionados o impactos no previstos.
De acuerdo con lo establecido, las consultas públicas deberán tener una duración mínima de 20 días y se sujetarán a los requerimientos, procedimientos y plazos definidos por las Unidades Administrativas de la Comisión.
El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.