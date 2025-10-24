Cae el “H4”, integrante de “Los Beltrán Leyva”

Detenido Jair Francisco “N”, alias “H4". (SSPC)

Fue detenido Jair Francisco “N”, alias “H4”, integrante de “Los Beltrán Leyva”.

Este sujeto cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El “H24″ fue detenido en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

“H2″ es familiar del “H24″

Autoridades informaron que el “H24″ es familiar de Juan Francisco Patrón Sánchez, cabeza del cartel de los Beltrán Leyva, alias el “H2″, uno de los principales líderes del narcotráfico en México, quien fue abatido el 10 de febrero del 2017 en Tepic, Nayarit, durante un operativo con fuerzas federales.

Durante un enfrentamiento en el 2017, fueron ejecutadas al menos seis personas ejecutadas en diferentes municipios en la zona norte de Nayarit, todos ellos con signos de tortura y con narco-mensajes.

Alrededor de las 19:00 horas, la Marina ejecutó un operativo en la colonia Lindavista y Fraccionamiento Arboledas, donde desde un helicóptero se realizaron disparos hacia un domicilio, donde presuntamente se escondían los delincuentes.

Otro de los abatidos fue el “H9” sobrino del “H2″.