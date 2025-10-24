Caen 18 con 8 mil 300 litros de sustancias para elaborar drogas en Sinaloa

Detenidos Sujetos detenidos en Sinaloa. (SSPC)

Autoridades detuvieron a a 18 personas con 13 mil 850 litos de sustancias para la elaboración de drogas sintéticas, además de armas de fuego, sustancias químicas y vehículos en Sinaloa.

En el municipio de Culiacán, en el fraccionamiento Residencial Roma, agentes fueron agredidos con disparos de armas de fuego, por lo que al ver en peligro su integridad, repelieron la agresión, luego de unos minutos controlaron la situación.

En ese momento detuvieron a siete personas, a quienes les aseguraron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.

Después, en Culiacán se localizó un área de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas donde se aseguraron 13 mil 850 litros de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 281 millones de pesos.

De manera simultánea, en el municipio de Navolato, los efectivos detuvieron a 11 personas a bordo de dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, les aseguraron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y equipo táctico.