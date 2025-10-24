CFE restablece el 99.82% del suministro eléctrico en estados afectados por las lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha restablecido el 99.82 por ciento del suministro eléctrico en los estados afectados por las recientes lluvias e inundaciones, logrando así la normalización casi total del servicio en las zonas impactadas.

Directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor (Moisés Pablo Nava)

La directora general de la CFE, Emilia Calleja, detalló que actualmente solo 466 usuarios en Hidalgo permanecen sin energía eléctrica, los cuales se espera atender en las próximas horas conforme las condiciones de acceso y seguridad lo permitan.

En las labores de restablecimiento participan mil 602 trabajadores y trabajadoras eléctricas, apoyados por una amplia infraestructura operativa que incluye 503 vehículos tipo pick up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos. Estas unidades han permitido llegar a comunidades de difícil acceso y acelerar la reconexión del servicio.

Además, como parte de las acciones de apoyo a la población, la CFE ha entregado 7 mil 880 chips de telefonía e internet de manera gratuita, con el objetivo de garantizar la comunicación en zonas donde las redes tradicionales resultaron afectadas.

La dependencia subrayó que las brigadas continuarán desplegadas hasta lograr el restablecimiento total y mantener la estabilidad del sistema eléctrico en los estados más afectados por el temporal.