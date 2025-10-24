Detienen a “La Conta” del Cártel del Golfo, traficante de armas y droga

Detenidos Integrantes del Cártel del Golfo detenidos. (SSPC)

Fueron detenidos cuatro integrantes del “Cártel del Golf”o, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, relacionada con tráfico de armas y narcóticos, así como lavado de dinero; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las investigaciones de las autoridades apuntaron a tres inmuebles en el municipio de Matamoros que eran utilizados por miembros del Cártel del Golfo para ejecutar delitos.

Específicamente, los agentes ejecutaron cateos en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, donde fueron detenidos cuatro integrantes de la célula criminal, incluida Juana “N”, implicada en el tráfico de armas y narcóticos, así como lavado de dinero.

Además, se aseguraron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.