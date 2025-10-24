El “cochinero” de Cuitláhuac García: Auditoría le halló estas irregularidades

Cuitláhuac García Jiménez ASF detecta irregularidades en el gobierno de García Jiménez en Veracruz. (Cuartoscuro)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el último año de Cuitláhuac García Jiménez como gobernador de Veracruz; su administración generó un daño por más de 1,078 millones de pesos en el manejo de recursos federales de salud.

En un amplio informe publicado este viernes 24 de octubre, la ASF señaló que el gobierno veracruzano presenta violaciones en “transferencias, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicio”.

El informe también señala la falta de transparencia, declarando que las cifras reportadas a Hacienda no coinciden con los registros contables del Gobierno Estatal.

Las transgresiones se deben, en parte, a contratos irregulares, documentos inexistentes, faltante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de las retenciones y cuotas, entre otros.

El alcance de las transgresiones de Cuitláhuac

El ahora titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas) y gobernador de Veracruz hasta el año pasado, Cuitláhuac García Jiménez, está vinculado con contratos millonarios que su gobierno pagó con recursos federales y no se hizo entrega de evidencia que acredite que los servicios o bienes sí fueron entregados.

Entre los servicios incluidos en los contratos, se encuentran: servicios de limpieza, compra de vehículos y compra de insumos médicos.

La ASF declaró en su informe que el gobierno de Cuitláhuac García “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos” y concluyó que el Gobierno del Estado de Veracurz, durante el mandato de García Jiménez, “no realizó una gestión eficiente y transparente”.