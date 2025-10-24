Gobernadores reportan avances en atención a estados afectados por las lluvias

Los gobernadores de Puebla, Hidalgo y Veracruz dieron a conocer los avances en las acciones de atención y recuperación en las zonas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones que impactaron a sus entidades.

Gobernadores vía zoom (Toma de pantalla)

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que hasta el momento se registran 22 personas fallecidas y dos no localizadas, entre ellas un niño de seis años de edad. Las autoridades estatales mantienen operativos de búsqueda y apoyo a las familias afectadas en las comunidades más dañadas por el temporal.

Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, señaló que a nueve días del inicio de las afectaciones, se ha logrado un avance considerable en la recuperación. De los 28 municipios de atención prioritaria, solo restan 17 con trabajos pendientes. Hasta el momento se ha logrado recomunicar a 25 mil 213 personas, mientras 239 máquinas continúan en operación realizando labores de limpieza, desazolve y reconstrucción de caminos.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, destacó que los esfuerzos se concentran en las tareas de limpieza y restablecimiento de servicios básicos. Informó que, como parte del apoyo humanitario, se han entregado 136 mil 8 despensas a las familias afectadas en distintos municipios del estado.

Las autoridades de los tres estados reiteraron su compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno de México y las dependencias federales para acelerar el restablecimiento total de las comunidades impactadas y garantizar la atención integral a la población.