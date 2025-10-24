Jaguares y Tomateros disputan partido en Nayarit ante ‘peloteros’ de la inversión y de la política

CDMX — El partido de béisbol entre los Jaguares de Nayarit y los Tomateros Culiacán tensaron al Coloso del Pacífico, pero al final de la justa deportiva el equipo anfitrión relajó con su victoria a empresarios y políticos que hasta compartieron una postal que los dejó ver contentos por el marcador.

Los aficionados al llamado ‘Rey de los Deportes’ Carlos Slim Helú, entre los empresarios e inversionistas de México, Pedro Haces Barba, diputado de Morena, coordinador de Operación Política de la bancada morenista, Miguel Rincón, líder de Bio Pappel, Carlos Peralta, dueño de Grupo IUSA, y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, como anfitrión, permitieron que se difundiera una postal tras el partido.

La foto fue difundida por diversas redes sociales con lideres vestidos con ropa deportiva, casi nunca vistos así. Una imagen que habla de que las canchas deportivas también acercan a ‘peloteros’ de los ámbitos económicos-financieros y políticos.

Jaguares deleitó a los invitados especiales. México también espera que esos encuentros le den victorias.