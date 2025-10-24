Marcela Fuente: juventud con propósito y política con convicción

. Marcela Fuente.

En Cara a Cara de La Crónica de Hoy, Marcela Fuente, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, habló sobre los desafíos de encabezar por primera vez una institución dirigida por una persona joven. Formada en los movimientos sociales y el #YoSoy132, con estudios en Ciencias Políticas en la UNAM y una trayectoria que incluye una diputación local, Fuente ha consolidado un liderazgo que combina visión social, sensibilidad territorial y rigor institucional.

Bajo su gestión, el INJUVE atiende a jóvenes de 12 a 29 años con programas que transforman realidades: Aldea Juvenil, que otorga becas a quienes viven en periferias y no estudian ni trabajan; Juventudes Autogestivas, que impulsa proyectos colectivos con apoyos de hasta 25 mil pesos; y el Memorial News Divine, espacio de memoria y reflexión sobre derechos juveniles.

Fuente subraya que el reto va más allá de la asistencia: se trata de construir territorios de paz, autonomía y bienestar, en coordinación con las secretarías de Salud, Educación y Mujeres. Inspirada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, defiende una política pública “firme y cálida”.

