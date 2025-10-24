Más de 400 personas evacuadas y 5 mil viviendas desazolvadas tras inundaciones en el país

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que hasta el momento se han evacuado a 431 personas mediante puentes aéreos en los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, como parte de las acciones de auxilio ante las inundaciones registradas en diversas regiones del país.

El titular de la Sedena detalló que se han llevado a cabo 844 operaciones aéreas y se ha realizado el desazolve de 5 mil 62 viviendas, como parte del Plan DN-III-E, implementado para atender la emergencia. Asimismo, destacó la entrega de despensas de emergencia que concluyó el pasado jueves en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla, y el inicio de la distribución de apoyos basados en los censos realizados por los servidores de la nación en esas entidades. En el caso de Hidalgo, explicó que la entrega se mantiene pendiente debido a que aún existen comunidades incomunicadas.

Trevilla hizo un reconocimiento al personal de la Sedena por su compromiso y esfuerzo en la aplicación del Plan DN-III-E, resaltando su participación en tareas de rescate, limpieza y atención humanitaria en las zonas afectadas.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la dependencia ha llevado a cabo 438 operaciones aéreas, con la entrega de 31 mil 456 despensas, el auxilio a 13 mil 744 personas y la realización de 19 mil 514 atenciones médicas en las áreas más dañadas.

En cuanto a la recuperación de los municipios más afectados de Veracruz, Morales Ángeles reportó que Poza Rica registra un 83 por ciento de avance en limpieza y rehabilitación; Álamo, 80 por ciento; El Higo, 75 por ciento, y Tempoal, 93 por ciento.

Las autoridades reiteraron que las labores de apoyo continuarán de forma coordinada entre las fuerzas armadas y dependencias civiles hasta lograr la recuperación total de los servicios y la normalización de la vida comunitaria en los estados impactados por las lluvias.