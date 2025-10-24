Más de 92 mil hogares damnificados registrados; avanza entrega de apoyos de 20 mil pesos

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó sobre los avances en el censo de viviendas afectadas por las inundaciones y en la entrega de apoyos económicos a las familias damnificadas.

Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes

De acuerdo con el más reciente reporte, 119 municipios de los estados impactados han sido atendidos, con un total de 92 mil 24 viviendas censadas. Por entidad, los registros se distribuyen de la siguiente manera: 13 mil 673 en Hidalgo, 2 mil 465 en Querétaro, 11 mil 513 en Puebla, 9 mil 985 en San Luis Potosí y 54 mil 388 en Veracruz.

Montiel detalló que hasta el jueves pasado se habían entregado 36 mil 358 apoyos económicos correspondientes a la primera etapa, que consisten en 20 mil pesos por vivienda. Además, se han distribuido vales para despensas y enseres domésticos, con el objetivo de atender de manera inmediata las necesidades básicas de las familias afectadas.

La titular de Bienestar reiteró que los equipos de Servidores de la Nación continúan desplegados en campo para concluir el censo y garantizar que ninguna familia quede fuera de los apoyos, en coordinación con autoridades estatales y municipales.