Mujer se roba una bebé de Hospital en Durango; ya hay noticias de la recien nacida | Video

Mujer se roba una bebé de Hospital en Durango Confirman la localización de la bebé Judith Alejandra, quien fue robada del Hospital Materno Infantil en Durango. (@cronicadehoy y @Fiscalía General del Estado de Durango)

El gobernador del estado de Durango confirma la localización de la bebé Judith Alejandra después de que fuera sustraída de sus padres en el Hospital Materno Infantil en Durango. Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que se llevó a la menor.

En la tarde de este viernes 24 de octubre se dio a conocer por el gobernador Esteban Villegas Villarreal y la Fiscalía General del estado de Durango que fue localizada la menor y se encuentra con sus padres.

De acuerdo con las autoridades, la bebé fue llevada a la clínica para recibir atención médica después de ser encontrada envuelta en una sábana blanca en un área verde del Fraccionamiento Hacienda Las Flores.

Mientras que el paradero de la presunta mujer que se llevó a la niña continúa sin conocerse, se ha difundido un video por redes sociales, donde se muestra a la supuesta mujer vestida con ropa médica en el Hospital Materno Infantil de Durango.

¿Quién es la mujer que se robó a la bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango?

Después de que la Fiscalía General del Estado de Durango emitiera una Alerta Amber con la ficha de búsqueda de Judith Alejandra Rivas, quien fue robada la tarde del 23 de octubre, la fiscalía también publicó un retrato hablado de la mujer que sustrajo a la menor.

Con tres retratos fue que se compartió la imagen de la mujer que supuestamente se robó a la bebé. Un dibujo la muestra con cubrebecas y lentes, otro solo con cubrebocas y uno diferente con el rostro completamente descubierto.

De acuerdo con la descripción, se trata de una mujer de 35 a 45 años, con una estatura aproximada de 1.58 metros, además de ser de complexión media, tez morena clara y cabello lacio color negro.

Como señas particulares, se menciona que la persona cuenta con marcas de acné en las mejillas y que sus dientes frontales se encuentran manchados y torcidos. Asimismo, al momento de cometer el delito estaba vestida con un uniforme quirúrgico.

Retrato hablado de la mujer que sustrajo a menor en Durango. Imagenes compartidas por la Fiscalía General del Estado de Durango sobre la mujer acusada de sustracción de menor. (@FiscalíaGeneraldelEstadodeDurango)

Tiempo después de que la fiscalia compartiera el retrato hablado de la mujer, en redes sociales se comenzaron a difundir fotografías de la supuesta mujer.

Respecto a esto, la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragozo, compartió un mensaje exhortando a la ciudadanía a evitar compartir imágenes con información no verificada, pues podría afectar las investigaciones en curso y dañar a terceros no relacionados.

Finalmente, las autoridades piden a la población ponerse en contacto en caso de tener cualquier noticia referente al paradero de la mujer, ya sea marcando al 618 137-37-30 o bien acudiendo a la Fiscalía General del Estado de Durango.