Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo será el próximo pago? Conoce cuándo depositarán los $3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. (Margarito Pérez Retana)

Entérate sobre la fecha de pago para el último depósito de la Pensión Mujeres Bienestar de este 2025. El pago será de $3,000 mil, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.

El último pago que se depositó a las tarjetas del Banco del Bienestar para mujeres de 60 a 64 años fue durante septiembre, abarcando ese mes y octubre, por lo que el siguiente pago será durante noviembre.

Pese a que todavía no se ha publicado una fecha oficial por parte de la Secretaría del Bienestar, encargada de la coordinación y planificación de políticas públicas para combatir la pobreza, como los Programas para el Bienestar, es de conocimiento general que los pagos se realizan de manera bimestral.

Por lo que en los próximos días se estarán dando a conocer las fechas programadas para recibir el depósito de los meses de noviembre y diciembre.

Sin embargo, lo que sí ha sido confirmado por las autoridades es la fecha para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, para las mujeres que se registraron en agosto del presente año a este programa.

Entrega de tarjetas para Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión para Mujeres Bienestar tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de las mujeres mayores de 60 años con un depósito bimestral de $3 mil pesos.

Fue durante el mes de agosto que se abrió el periodo de registro para inscribirse a este Programa del Bienestar; por lo tanto, si fuiste de las personas que se registró durante este mes, ya puedes recoger tu tarjeta en un Módulo Bienestar.

Para conocer la fecha de entrega de tu Tarjeta Bienestar, estarás recibiendo un mensaje de texto al número celular que registraste con el día, hora y lugar para la entrega. En caso de no recibir el SMS, podrás revisarlo en la página oficial del Gobierno de México ingresando tu CURP.

Para recibir tu tarjeta, deberás acudir al Módulo Bienestar asignado y llevar tu comprobante del trámite, alguna identificación vigente en original y copia. De esta forma podrás recibir tu Tarjeta del Banco del Bienestar y cobrar el pago correspondiente a noviembre y diciembre.

Si todavía no te has registrado para recibir este apoyo otorgado por el Gobierno de México a las mujeres de 60 a 64 años, todavía puedes realizarlo antes de que termine el año, en la próxima apertura de registro, que será a inicios de noviembre.

Por lo que deberás estar al pendiente de las redes sociales o sitios oficiales del Gobierno de México para conocer tanto el nuevo periodo de registro como las próximas fechas de depósito del último pago del 2025.