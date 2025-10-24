Reporta la SRE que 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE

Agentes del ICE desplegaron operativos contra la comunidad mexicana en Chicago (EFE)

Mexicanos en EU — La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó este viernes que derivado de las redadas antiinmigrantes desplegadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), un total de 10 migrantes mexicanos han muerto bajo custodia de la dependencia estadounidense, además de que han sido repatriados 116 mil 320 connacionales desde el 20 de enero a la fecha.

El subsecretario de la cancillería para América del Norte, Roberto Velasco, reportó que un mexicano residente en el vecino país falleció la madrugada de este 23 de octubre, de acuerdo con informes que proporcionó el consulado de México en San Bernardino, California.

Roberto Velasco señaló que la red consular ha registrado 169 redades migratorias en EU desde enero al pasado 23 de octubre, en las cuales 2 mil 382 personas mexicanas han sido detenidas.

Al externar su indignación por las muertes de mexicanos en estos operativos, el funcionario indicó que cada caso tiene sus particularidades y aclaró que no es que ICE las haya matado, sino que estaban bajo custodia. Incluso, mencionó, que se presume que algunas personas se quitaron la vida.

“No todos son atribuibles a una acción de ICE, pero hay una potencial responsabilidad. En cada caso solicitamos que se esclarezca”, enfatizó.

Refirió que de los 10 casos, cinco tienen el apoyo del Programa de Apoyo Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE) y en el resto la familia cuenta con su propio abogado.

Sobre las expulsiones de mexicanos desde el vecino país, el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, al hacer un recuento de las operaciones antiinmigrantes en lo que va de la administración Trump, apuntó que han repatriados 116 mil 320 connacionales desde el 20 de enero al 23 de octubre, 93 mil 153 recibieron asistencia consular, se realizaron 8 mil 99 visitas a centros de detención migratorios y 15 mil 966 asesorías legales externas.

En este contexto, De la Fuente resaltó que se han enviado 13 notas diplomáticas al gobierno de EU para expresar preocupaciones, desacuerdos con las medidas contra mexicanos y solicitar el esclarecimiento de los hechos.

